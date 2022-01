L'explosion à Turnhout a potentiellement été causée par la mauvaise installation d'une cuisinière à gaz

Quatre personnes ont été tuées dans l'explosion et deux autres ont été sorties vivantes des décombres.

L'explosion meurtrière survenue dans un immeuble à appartements à Turnhout, dans la matinée du 31 décembre, a peut-être été causée par une erreur d'installation d'une cuisinière à gaz, a annoncé le parquet d'Anvers mercredi. Il a ouvert une enquête pour des faits potentiels d'homicides involontaires, coups et blessures involontaires et destruction de biens immobiliers par explosion ayant entraîné la mort dans un immeuble habité. Quatre personnes ont été tuées dans l'explosion et deux autres ont été sorties vivantes des décombres.