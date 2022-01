Les carnavals de Blankenberge et Knokke-Heist sont également annulés

Pour les bourgmestres des deux communes côtières, les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas d'organiser un carnaval en bonne et due forme. Les deux communes ont caressé l'idée d'organiser un carnaval plus tard dans l'année mais l'idée est finalement abandonnée. "Même en code orange, les mesures ne s'accordent pas avec la fête populaire qu'est et doit être le carnaval", estiment les bourgmestres de Blankenberge et Knokke-Heist. 2022 sera donc la deuxième année de suite sans carnaval, en raison de la pandémie.

Le carnaval d'Alost, bien connu pour son cortège de chars irrévérencieux, a également été annulé.

En Wallonie, c'est le célèbre carnaval de Binche qui a décidé de jeter l'éponge lundi en raison de la crise sanitaire. "Le Codeco a tué le carnaval de Binche", a déclaré Laurent Devin, bourgmestre de Binche. "Les mesures prises dans le cadre du dernier Codeco rendent impossible l'organisation du carnaval en 2022. Nous devons prendre acte des décisions et en subir les conséquences, comme dans d'autres secteurs."