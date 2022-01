De nombreuses personnes ont assisté aux funérailles du petit Dean

Un prêtre a dirigé la sobre cérémonie dans une église Sint-Laurentius bien remplie. À l'extérieur, quelque 200 personnes ont suivi les obsèques sur un grand écran. Un petit cercueil blanc avec une photo de Dean a été installé à l'avant de l'église. Contre elle s'appuyait une peluche de Winnie l'ourson, entourée de bougies.

La famille du garçon s'est exprimée au travers d'une lettre rédigée par sa mère et sa tante lue lors de la cérémonie. "Cher Dean, mon petit ours en peluche, quel merveilleux garçon, souriant et sensible tu étais. Quelle joie de t'avoir dans la vie. Très sociable et apprécié, tu étais une lumière pour tout le monde", exprime, dans sa lettre, la maman du jeune garçon.

"J'adorais tes câlins, tu étais doué pour ça : c'est pourquoi nous t'avions surnommé 'ours en peluche'. Tu vas terriblement nous manquer, à ta sœur et à moi. Comme à beaucoup d'autres. Je suis très fier d'avoir pu et de pouvoir t'appeler mon fils. Ta sœur et moi t'emmènerons partout où nous irons parce que tu restes dans nos cœurs. Ta sœur et ta maman t'aiment beaucoup et cela ne changera jamais. J'aurais aimé te voir devenir un homme, mais désormais tu resteras à jamais mon petit ours en peluche".

©BELGA

La cérémonie a été rythmée par de la musique et quelques chansons pour enfants ainsi que par la lecture de livres pour enfants que Dean écoutait. Ses camarades de classe ont ensuite dispersé des étoiles autour du cercueil. Vers 15h45, le cercueil a été transporté au cimetière. À l'extérieur de l'église, des motards sympathisants ont formé une haie d'honneur.

Le petit Dean Verberckmoes vivait avec sa mère et sa sœur à Verrebroek. Il avait été aperçu pour la dernière fois à Saint-Nicolas en compagnie du suspect Dave De Kock, à qui sa mère l'avait confié.

Son corps sans vie avait été retrouvé le lundi 17 janvier sur l'île artificielle de Neeltje Jans, aux Pays-Bas.