Un café clandestin découvert dans une grotte dans le Limbourg

Cinq personnes, dont un enfant de 8 ans et un bébé, ont été arrêtées vendredi soir par la police. Ils se trouvaient dans un café caché au fond des souterrains du village de Muizenberg, une carrière de marne.

Cet endroit est dangereux et donc interdit au public. Après avoir reçu un signalement, la police a fouillé le secteur. "Après une demi-heure d'escalade, une sorte de café a été trouvé au fond de la carrière avec des chaises, des tables et même un bar construit en marne", explique le chef de la police Dirk Claes.

"Difficilia quae pulchra", "ce qui est beau demande des efforts", peut-on lire au-dessus de la porte de cette construction insolite.

©Police Bilzen-Hoeselt-Riemst

Le bourgmestre de Riemst, Mark Vos (CD&V), a réagi : "Les carrières sont fermées, mais sont ouvertes encore et encore par des visiteurs indésirables. Celui qui s'aventure dans les galeries court non seulement le risque de se perdre, mais joue aussi avec sa propre sécurité. Les grottes sont instables et de nouveaux effondrements sont souvent détectés lors de contrôles réguliers. Il est donc périlleux et irresponsable d'y entrer en tant que profane. Malheureusement, nous remarquons de temps en temps que certaines personnes ne respectent pas les règles. Si vous souhaitez toujours visiter les carrières en toute sécurité, vous pouvez toujours visiter une carrière à Kanne ou à Zichen sur rendez-vous, via notre office de tourisme, où un guide expert propose des visites guidées".