Pollution à Zwijndrecht: le rapport final de la commission d'enquête flamande est à nouveau reporté

Accident de Sierre: commémoration solennelle à l'école primaire 't Stekske à Lommel

Des commémorations de l'accident de car qui a coûté la vie à 22 enfants et six adultes des écoles de Heverlee et Lommel il y a dix ans dans le tunnel de Sierre (Suisse), avait lieu lundi soir à Lommel.