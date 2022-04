Un étudiant condamné pour le viol d'une cycliste

Les faits datent du 7 avril 2021 lorsque vers 5h50, la cycliste roulait en direction de son lieu de travail. Alors qu'elle empruntait le tunnel cycliste de l'Antwerpsesteenweg, elle a été importunée par un homme à vélo qui lui a asséné une claque sur les fesses avant de s'en aller. L'individu n'en est pas resté là et a attendu sa future victime un peu plus loin. Lorsqu'elle est arrivée à sa hauteur, il lui a asséné un coup de poing au visage, l'a arrachée à son vélo et l'a violée.

Un avis de recherche de l'auteur présumé a été diffusé deux mois après l'agression. Ben C., qui s'est reconnu, s'est livré alors à la police. Dans sa déclaration, il a prétendu avoir été dans un état d'ébriété prononcé ce matin-là après une petite fête chez des amis.

Le ministère public avait requis 4 ans de prison, dont une partie avec sursis de probation. La défense a réclamé une seconde chance pour son client, en raison de son jeune âge. Il a finalement été condamné à 4 ans avec sursis pour la moitié. Ce sursis est accompagné de conditions. Le condamné doit se faire soigner pour ses déviances sexuelles et sa consommation de drogue et d'alcool. Il ne peut plus non plus consommer d'alcool en excès ou de drogue.

Le jeune homme doit également s'acquitter d'une somme de près de 18.000 euros auprès de sa victime et du mari de celle-ci.