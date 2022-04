Une dizaine de militants de l'organisation écologiste Greenpeace a bloqué pendant six heures un bateau transportant du pétrole russe dans la zone portuaire d'Anvers.

Un bateau transportant du pétrole russe bloqué pendant six heures à Anvers par Greenpeace

Greenpeace appelait, par le biais de cette action menée dans la nuit de samedi à dimanche, à mettre fin à l'importation de combustibles fossiles russes en raison de la guerre en Ukraine. Samedi soir, six activistes, cadenas autour du cou, se sont enchaînés à la porte de l'écluse par laquelle le pétrolier devait passer pour rejoindre le port, tandis que quatre autres ont escaladé le pont destiné aux voitures et aux piétons, déployant une grande bannière sur laquelle il était noté "Pétrole & gaz = guerre", a décrit le porte-parole de Greenpeace Belgique, Thomas Leroy.

©BELGA

Après plus de six heures de blocage de l'écluse par les militants, les autorités portuaires ont rouvert la porte de l'écluse. "Tout a été mis en place pour que le navire puisse sortir et passer par une autre écluse. En raison de la présence de la police, les activistes n'ont pas pu poursuivre le blocage", a expliqué l'organisation écologiste dimanche. "Aucune arrestation n'a été effectuée", a précisé M. Leroy.

Selon Greenpeace, 55 pétroliers russes sont arrivés en Belgique depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le bateau visé par l'action des militants, le Seychelles Pioneer, était déjà passé à Anvers fin février et transporterait 33.000 tonnes de diesel.

"Arrêtez toutes les importations de combustibles fossiles russes qui contribuent à financer la guerre de Poutine", a déclaré l'organisation à l'attention des gouvernements. "Et élaborez un plan d'urgence pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles afin d'accélérer également la transition climatique et de maintenir des prix de l'énergie abordables pour les citoyennes et citoyens."