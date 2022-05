Le corps d'un homme retrouvé sur le mont Kemmel à côté d'un chevreuil mort: l'autopsie apporte des réponses sur le décès du chasseur

Le corps de l'ancien avocat et chasseur Patrick Geelhand de Merxem a été retrouvé dimanche après-midi sur les flancs du Mont Kemmel, sur la commune de Heuvelland.

Ce lundi, le corps retrouvé dimanche après-midi sur les flancs du mont Kemmel, sur la commune de Heuvelland, était identifié comme étant celui du chasseur expérimenté et ancien avocat Patrick Geelhand de Merxem (63 ans). Il gisait à côté de celui d'un chevreuil mort et d'une arme de chasse. Le corps présentait une blessure par balle. S'agissant d'une mort suspecte, le parquet était descendu sur les lieux et une enquête a été ouverte.

Ce mardi soir, Het Laatste Nieuws révèle les résultats de l'autopsie. Selon le procureur de la République de Flandre occidentale, Lies De Bondt, il s'agit d'un suicide. "Nos conclusions montrent qu'il ne s'agit pas d'un accident", indique-t-elle à nos confrères.

Patrick Geelhand de Merxem a été avocat de 1986 à 2020 et également ancien président du barreau d'Ypres. Il était également connu comme un chasseur passionné. Il est notamment le fondateur de l'unité de gestion de la faune sauvage "In Flanders Fields".