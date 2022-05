Un chauffeur de camion coincé dans sa cabine en feu, sauvé par Dominiek: "Si nous ne l’avions pas sorti, il n’aurait pas survécu"

Dominiek a vu de près le grave accident qui s'est déroulé ce lundi après-midi sur l'autoroute E314. Une collision a eu lieu entre deux camions dans les embouteillages de l'autoroute à hauteur de Genk.

Alors que le trafic contraignait à accélérer puis freiner subitement, un premier camion a réussi à s'arrêter à temps pour ne pas toucher le véhicule qui s'était arrêté devant lui. Mais celui qui le précédait n'as pas eu cette chance et l'a heurté par l'arrière. "Un moment, on pouvait accélérer et l’instant suivant, on devait freiner jusqu’à presque s’arrêter. C’est comme ça que l’accident s’est produit, confie Dominiek à nos confrères du Belang Van Limburg.

Suite à ce choc, un incendie s'est déclaré dans la cabine du premier camion et son conducteur semblait coincé à l'intérieur. Dominiek n'a pas hésité une seule seconde et a foncé vers la cabine du premier camion pour le secourir.

"J’ai couru vers ce camion aussi vite que j’ai pu pour voir si je pouvais aider. Un chauffeur impliqué dans l’accident s’est également approché. Nous avons vu que le chauffeur était coincé, mais nous n’avons pas pu ouvrir la porte. Le camionneur a alors rapidement couru vers son camion pour récupérer une barre de fer. Sur ce, nous avons brisé la vitre. À ce moment-là, le feu avait déjà atteint la cabine. Le conducteur souffrait atrocement. Il a crié. Mais nous n’avions pas d’autre choix que de le retirer. Si nous ne l’avions pas fait, il n’aurait pas survécu…", raconte-t-il.