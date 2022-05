En Flandre, un outil pour calculer la dimension idéale d'une citerne d'eau de pluie

Avec le réchauffement climatique, les périodes de chaleur sont amenées à devenir de plus en plus fréquentes et à s'installer de plus en plus tôt. Pour pallier les conséquences d'une sécheresse, les citernes de récupération d'eau de pluie offrent une solution non négligeable.

Sur le site "groenblauwpeil.be", les particuliers peuvent désormais calculer la dimension idéale d'une citerne d'eau de pluie pour couvrir les besoins de leur foyer. Cet outil a été développé par le Département Environnement, Nature et Énergie, la Confédération construction flamande ainsi que le Centre de connaissance flamand pour la gestion des eaux communales (Vlario).

"Nous faisons face à une nouvelle réalité dans laquelle des averses intenses alterneront avec de longues périodes de sécheresse", a souligné la ministre de l'Environnement flamande Zuhal Demir (N-VA). "Cette nouvelle réalité implique de nouvelles habitudes, comme l'utilisation de citernes de récupération d'eau de pluie. Nous souhaitons encourager les Flamands à récupérer l'eau de pluie et à en faire usage autant que possible, y compris pendant les périodes de sécheresse. Ce nouvel outil leur permettra de calculer la dimension idéale d'une citerne pour couvrir leurs besoins", a-t-elle ajouté.

Chaque année, quelque 800 l/m2 d'eau de pluie sont perdus en Flandre. L'installation de citernes est déjà obligatoire dans les nouvelles constructions. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'arrosage d'un jardin, d'un potager ou encore servir pour les toilettes. Son utilisation permettrait de réduire sa facture d'eau jusqu'à 50%.