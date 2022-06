Accueil Régions Flandre Le modèle agricole flamand devra se réinventer Si le parti du nouveau ministre CD&V ne bouge pas, c’est le Vlaams Belang qui fera bouger les lignes en terre flamande. Jacques Hermans Journaliste ©BELGA

"Rares sont les régions en Europe où les émissions d'azote sont aussi importantes qu'en… Flandre. Des mesures draconiennes s'imposent donc, tous les secteurs sont concernés, l'industrie mais aussi l'agriculture", précise Jo Brouns (CD&V), nommé ministre de l'Agriculture, de l'Économie et de l'Emploi après la démission de Wouter Beke en mai. En vrai campagnard et bon chrétien-démocrate, le nouveau ministre semble vouloir ménager la chèvre et le chou. Jo Brouns...