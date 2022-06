Drame à l'école de Nieuw-Zuid: des avertissements sur des erreurs de construction ignorés avant l'effondrement

Pendant six mois, un bureau d'études a signalé des erreurs de construction dans le bâtiment de l'école de Nieuw-Zuid, avec des alertes encore deux jours avant la catastrophe, écrit De Standaard jeudi.

Le drame s'était produit sur le chantier d'un bâtiment scolaire qui devait ouvrir ses portes à la rentrée 2021. Une partie du bâtiment s'est effondrée en pleine après-midi de ce funeste 18 juin. Neuf personnes ont été blessées en plus des cinq personnes décédées.

La cause de l'effondrement reste pour l'heure inconnue, mais l'entrepreneur en charge du chantier Democo mène sa propre enquête avec des experts indépendants.

Récemment, une lettre a fait surface et semé le doute. Envoyée deux jours avant la catastrophe par le bureau d'études Establis, elle avertissait: "les voûtes ne peuvent pas supporter le poids des planchers et des murs". Establis y ajoutait que cela avait été signalé "à plusieurs reprises, tant oralement que par courrier électronique", depuis six mois.

L'enquête doit révéler si les problèmes mentionnés dans la lettre ont effectivement contribué à l'effondrement survenu deux jours plus tard. "Nous allons laisser la justice faire son travail", a répondu le CEO d'Establis, Frederik Moortgat.