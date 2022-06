Anvers met en place des zones interdites aux trottinettes, où elles s'éteindront

A partir du 18 juillet, il y aura des zones interdites ('no go zones') aux trottinettes électriques partagées à Anvers, signale la métropole flamande vendredi.

Les engins verront leur vitesse réduite à l'approche de ces zones, avant qu'ils ne s'arrêtent purement et simplement si l'utilisateur y pénètre tout de même. La réglementation supplémentaire prévoit également des zones de stationnement interdit et d'autres où la vitesse sera réduite, dans des lieux à forte densité de public comme la Grand-Place ou le piétonnier du Meir. La Ville d'Anvers a pris ces mesures car l'utilisation des trottinettes a fortement augmenté ces dernières années, mettant parfois en danger l'ordre et la sécurité publics. Des "drop zones", où il est conseillé de garer les scooters, trottinettes et vélos partagés au lieu de les placer ailleurs sur le domaine public, avaient déjà été mises en place.

Les "no go zones" sont des endroits où l'emploi des trottinettes n'est pas souhaité, comme des domaines naturels, des cimetières ou dans la gare d'Anvers-Central. Il sera également interdit de les y stationner.