Au moins six nouveaux louveteaux dans la meute du Limbourg

Sur de nouvelles images datées du 17 juin dernier, l'Agence flamande de la nature et des forêts ainsi que l'institut de recherche Natuur en Bos ont pu repérer au moins six nouveaux louveteaux au sein de la meute vivant actuellement dans le Limbourg.

La province compterait donc au moins 10 loups. Sur d'anciennes images datées des 13 et 28 avril, on pouvait voir que la louve Noëlla avait mis bas. Mais le nombre de petits nétait alors pas encore connu.

Outre les six nouveaux louveteaux, deux jeunes d'une portée précédente (qui prendront leur indépendance au plus tard l'année prochaine) et deux loups adultes composent la meute.