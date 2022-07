Geen commentaar: l’été sera chaud et étroitement surveillé en Flandre

Amokmakers. Littéralement, les faiseurs d'amok - ce substantif d'origine malaisienne désignant une folie passagère meurtrière. Dans la presse flamande, où il est souvent utilisé, ce terme sert à désigner des fauteurs de troubles, jeunes pour la plupart, agissant en bande de façon incontrôlée. Il peut aussi sous-entendre l'ascendance non européenne, maghrébine ou subsaharienne, de ces auteurs mais sans le dire clairement - c'est plus confortable.

Le terme a beaucoup été utilisé il y a deux ans lorsque des jeunes avaient provoqué des échauffourées sur la plage de Blankenberge. Trois personnes avaient été arrêtées. Elles venaient de Bruxelles, ce que n'avait pas manqué de relever la bourgmestre locale, Daphné Dumery (N-VA).

L'été 2021 avait été moins chaud et, du coup, plus calme. Mais en 2022, le terme amokmakers est réapparu dans les médias dès le premier coup de chaleur. Des bagarres et des provocations ont été relevées durant les 18 et 19 juin au domaine récréatif De Nekker, à Malines. Le 22 juin, une contrôleuse a refusé que 200 jeunes montent en gare de Malines dans le train en direction de Bruxelles. Elle a expliqué qu'ils refusaient de lui présenter leur titre de transport et qu'elle s'est sentie menacée.

Les responsables du domaine ont dès lors, en concertation avec les autorités locales, pris des mesures pour améliorer la sécurité dans le domaine : vente des tickets d’entrée en ligne avec identification obligatoire, instauration d’une jauge de 3 000 visiteurs par jour et limitation à 10 du nombre de billets acheté par personne.

L’application de ces règles (vente de tickets en ligne, multiplication des caméras, limitation des grands groupes, etc.) a d’ailleurs été étendue à tous les plans d’eau récréatifs de la province d’Anvers - De Nekker à Malines, Het Zilvermeer à Mol et De Lilse Begen à Lille.

Ces trois domaines pourront par ailleurs dresser une liste de fauteurs de troubles à qui l’accès pourrait être refusé. Leurs responsables ont au passage invité la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), à imaginer une interdiction d’entrée dans les parcs d’attractions belges à l’instar de l’interdiction de stade prononcée à l’encontre de supporters violents.

Une menace venant de Bruxelles ?

Il faut dire que des incidents de ce genre ne sont ni récents ni limités à la province d'Anvers. En 2011 déjà, des jeunes venant - manifestement - de Bruxelles avaient provoqué une émeute dans le domaine de Hofstade à Zemst en Brabant flamand. À l'époque, déjà, les autorités avaient pris des mesures, en faisant payer l'entrée, en clôturant la zone de baignade et en contrôlant les identités des visiteurs.

Comme d'autres avant elle, la députée provinciale en charge des domaines récréatifs anversois, Mireille Colson (N-VA), a pointé la responsabilité de jeunes Bruxellois dans les bagarres qui ont éclaté à Malines. Une affirmation que la police locale n'a toutefois pas voulu confirmer au Standaard qui l'interrogeait cette semaine.

Les responsables du Blaarmeersen à Gand refusent aussi de s'exprimer sur l'origine des visiteurs du grand domaine récréatif de la ville. Mais ils relèvent, toujours au Standaard, que "les médias relatent parfois des incidents qui n'ont pas existé ou leur donnent une gravité qu'ils n'ont pas eue".

Les autorités communales gantoises n’ont pas moins décidé, cette semaine, de limiter à 4 500 le nombre de visiteurs par jour - ils étaient 7 000 il y a quinze jours. Des caméras de surveillance seront par ailleurs placées dans le domaine et l’entrée devient payante pour les non-Gantois. Il y aura aussi des "gestionnaires d’ambiance" qui devront intervenir dès que des frictions apparaissent entre visiteurs.

L’été sera chaud en Flandre. Et étroitement surveillé.