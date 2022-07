Incendie hors de contrôle sur le campus de l'université d'Anvers: "C'est une catastrophe"

Les dégâts semblaient mineurs au départ, mais les pompiers ont depuis annoncé qu'il était difficile de maîtriser le feu, car il ne peut être éteint que de l'extérieur.

Les hommes du feu demandent aux passants et aux habitants de ne pas s'approcher et de laisser la zone libre pour les services d'urgence. Il a aussi été demandé aux habitants des alentours de fermer leurs portes et fenêtres, au vu de la fumée importante dégagée par l'incendie, toujours hors de contrôle à 18h30.

"C'est une catastrophe", a réagi auprès de Het Laatste Nieuws le recteur de l'université, Herman Van Goethem, qui s'est rendu sur place. "Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas entrer dans la bibliothèque, pour mettre ce qui s'y trouve en sécurité", a-t-il déploré. Le bourgmestre anversois Bart de Wever, qui s'est lui aussi déplacé sur les lieux de l'incendie, a jugé la situation "catastrophique" également: "Je crains que les pompiers soient occupés jusqu'à demain matin".

Les deux hommes ont également rappelé la symbolique du bâtiment en feu, l'un des plus vieux du campus de l'UAntwerpen. Il a une valeur historique importante pour l'université, la plus vieille partie datant du 17e siècle.

Un des travailleurs qui était occupé sur le chantier du bâtiment été blessé dans l'incendie. Il a été emmené à l'hôpital pour des brûlures.