Risque d'incendies en Flandre : le code rouge sera activé ce jeudi

A partir de demain, toute la Flandre passera en code rouge pour les risques d'incendies en raison de la sécheresse et des fortes chaleurs.

Alors qu'une vague de chaleur commence à s'abattre sur la Belgique cette semaine, la Flandre entrera en code rouge pour les alertes incendies à partir de demain, a indiqué l'Agence de la nature et des forêts. Il s'agit du signal le plus élevé concernant le risque de feux de forêt. Les services d'urgence et de surveillance seront sur le qui vive.

L'Agence de la nature et des forêts a précisé que les balades en forêts ne seront pas interdites, mais pas encouragées. Ces dernières semaines, les rapports pour de "petits incendies" ont été fréquents, selon l'agence. Celle-ci "comprend" que des personnes recherchent la fraîcheur en forêt mais demande à tous de "faire preuve de bon sens".

Elle rappelle aux visiteurs les règles de base : de ne pas fumer dans ces lieux, ne pas laisser ses déchets et ne pas allumer de feu évidemment.