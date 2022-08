Les rues de Gand inondées suite à une grosse averse

La région de Gand a été touchée par une grosse averse, appelée "pulse storm", ce mardi après-midi. Ce phénomène est bref mais d'une grande intensité, provoquant un temps orageux violent pendant un court laps de temps.

Et comme attendu suite à la vague de chaleur de ces derniers jours, l'eau a du mal à rentrer dans le sol et ruisselle, provoquant des débordements et des inondations. En témoignent les photos partagées par NoordweerBenelux.

Les pompiers ont reçu de nombreux appels suite à l'inondation de plusieurs rues.

De tels phénomènes pourraient avoir lieu dans d'autres endroits du pays.