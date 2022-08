En six mois seulement.

Plus de 35 tonnes de cocaïne saisies au port d'Anvers au premier semestre 2022

Les douanes belges ont saisi 35,83 tonnes de cocaïne dans le port d'Anvers au cours des six premiers mois de cette année, affirment mercredi les services du ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Ces chiffres se situent au niveau de ceux de 2020. Le Panama, l'Équateur, le Paraguay la Colombie et le Brésil restent les cinq premiers pays d'origine des produits saisis. En outre, 2,2 tonnes de haschisch et 1,27 tonne d'héroïne ont aussi été interceptées.

Grâce à la collaboration mise au point avec l'Organisation Mondiale des Douanes et les partenaires d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, 28 tonnes de cocaïne à destination de la Belgique ont également été interceptées dans les ports d'origine au cours du premier semestre 2022.