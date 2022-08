La maison communale d'Ypres fermée après une attaque au couteau

Un homme a sorti un couteau jeudi matin dans l'hôtel de ville d'Ypres (Flandre occidentale), ce qui a mené à la fermeture du bâtiment ainsi qu'à son évacuation, a indiqué la police locale. La police est présente en masse.

L'homme a sorti un couteau dans la zone de réception de l'hôtel de ville. D'après la police, l'individu pointerait le couteau vers lui-même et agirait de manière très émotionnelle. "Personne n'est autorisé à entrer dans le bâtiment tant que l'homme n'a pas été neutralisé", a précisé la police.

Cette semaine, la commune de Ypres avait fait beaucoup parler d'elle. En cause: un festival, le "Frontnacht, qui a été annulé à cause des liens qui existent avec le néonazisme et le néofascisme. Le festival "Frontnacht" qui avait prévu d'accueillir des artistes d'extrême-droite est annulé.