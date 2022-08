Valeriya touchée par une balle dans le cou alors qu'elle étudiait: "Cela reste un mystère"

Avec les fortes chaleurs rencontrées la semaine passée, Valeriya, une habitante de Keerbergen, a décidé de sortir des quatre murs de son appartement pour étudier les matières de ses examens de passage. Elle s'est alors installée sur sa terrasse quand elle a été touchée par une balle perdue.

“Avant même que je ne puisse lever les yeux, j’ai senti comme une décharge dans tout mon corps et ai entendu un bourdonnement dans les oreilles. Je me suis effondrée sur ma chaise et j’ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, peu de temps après, je ne pouvais plus bouger. Mon téléphone portable était devant moi, mais je n’arrivais pas à l’atteindre. C’était comme si mes bras et mes jambes étaient endormis. Je ne savais pas ce qu’il venait de se passer", confie-t-elle à nos confrères d'Het Laatste Nieuws.

Avant de poursuivre: “Chaque fois que je reprenais conscience et que je touchais mon cou, je remarquais que mes mains étaient pleines de sang”, explique-t-elle. “J’avais très mal, mais j’ai quand même pu me rendre à vélo chez mon médecin généraliste. Il m’a dit que ma blessure ressemblait à une blessure par balle. Pourtant, il ne m’a pas envoyée aux urgences. Ce n’est que lorsque ma mère et mon beau-père se sont inquiétés que j’ai été emmenée à l’hôpital.”

Et de conclure: “Ce qu’il s’est passé dans mon jardin reste un mystère pour moi. Ce n’est pas comme si j’avais des ennemis".

Une enquête a été ouverte.