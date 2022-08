"Insultes et chants anti-wallons", "Ils ont fait des saluts nazis en me regardant": Nathanaël, 21 ans, pris à partie par des jeunes au festival Pukkelpop

Ce Verviétois de 21 ans ne gardera pas un souvenir impérissable du festival Pukkelpop 2022. En effet, comme il le confie à nos confrères de la RTBF, lui et son ami Pierre ont été pris pour cible par un groupuscule de personnes.

Tout commençait dans la nuit de vendredi à samedi quand ils ont été la cible d'insultes. "On a reçu des insultes et des chants anti-wallons pendant toute la nuit. Des gens nous ont insultés en nous disant qu'on ne parlait pas français ici, que c'était seulement le néerlandais, et que pour le reste, il fallait dégager. Pire que ça, on est venu uriner sur notre tente et on a dit à mon meilleur ami : soit vous bougez la tente, soit on vous bougera nous-mêmes à midi", confient-ils à nos confrères.

Et ça ne s'est pas arrêté là puisque le lendemain, des jeunes de 16 à 18 ans ont qualifié le jeune homme métis de "nègre". "Après avoir dit ce mot, ils m'ont regardé. Et le deuxième événement qui s'est passé, c'est qu'au concert de Pendulum, il y a des gens qui sont allés au milieu et qui ont commencé à faire des saluts nazis jusqu'à ce qu'ils me regardent droit dans les yeux en imitant la moustache d'Hitler et en refaisant un salut nazi.C'est certain que si j'avais été blanc, ça ne serait pas arrivé" estime-t-il, lui qui a porté plainte à la police d'Anvers.

Du côté d'Unia, le centre de lutte contre le racisme et la discrimination, également interrogé par nos confrères, ce témoignage n'étonne pas."On sait que des comportements à caractères racistes existent dans notre société. On le voit sur les terrains de football, dans les cours de récréation, on le voit sur les lieux de travail et donc dans un festival, ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Et le fait de viser des personnes en raison de leur origine ou de la langue qu'ils parlent est malheureusement quelque chose que l'on constate."