Le patron d'un café poignardé à Alost

Le procureur général de Flandre orientale rapporte à Belga qu'un tenancier de café d'Alost a été poignardé samedi matin. L'incident s'est produit vers cinq heures et demie sur la place Daens. Le propriétaire du bar a été emmené à l'hôpital en danger de mort. Samedi en fin de matinée, son état était toujours critique.

L'auteur présumé, un homme de 30 ans, a été arrêté pour tentative de meurtre. Un juge d'instruction a été appelé et le laboratoire s'est également rendu sur place. On ne sait encore rien du motif ou de la cause de l'agression au couteau.