Accident dramatique en Flandre: une petite fille d'un an perd la vie, heurtée par la voiture de son père

Une fille d'un an et demi est décédée ce dimanche à Lochristi, dans la région de Gand, après avoir été percutée par son père en voiture. L'accident s'est produit aux alentours de 15H, l'enfant s'est rendue dans l'allée de leur maison alors que son père faisait, à ce moment-là, marche arrière. Malheureusement, il n'a pas aperçu sa fille sur le chemin. Après l'avoir heurtée, il s'est immédiatement arrêté et a tenté de la secourir mais il était trop tard. La fillette est décédée des suites de l'accident.

Un expert a été mandaté par le parquet. Tout le quartier se trouve aujourd'hui en émoi. La petite famille ne vivait là que depuis un an. "Ils venaient d’acheter cette maison parce qu’ils voulaient un jardin pour que leur fille puisse jouer dehors. C’est affreux. Les parents se blâment beaucoup : lui car il était au volant, elle parce qu’elle n’était pas avec l’enfant quand c’est arrivé. Mais c’est un accident… un terrible accident", a révélé une connaissance de la famille au Belang van Limburg.