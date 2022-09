Près de deux millions de touristes d'un jour pour Anvers cet été

Anvers a accueilli environ 2 millions de touristes en excursion d'un jour au cours des mois de juillet et août, soit une augmentation de 34% par rapport à 2021, a annoncé vendredi Koen Kennis, échevin du Tourisme.

En comparaison, Bruges a accueilli 1,5 million de visiteurs cet été. Les Tall Ships Races (courses de grands voiliers) et Tommorowland ont été les points forts pour l'occupation des chambres d'hôtel anversoises lors de cet été.

La Flandre n'a pas égalé l'année 2019 en termes de tourisme mais la ville d'Anvers peut se considérer satisfaite de cet été. "Après une période difficile lors du coronavirus, la ville s'avère à nouveau être la destination touristique par excellence", a déclaré l'échevin. À noter que le point d'information touristique du musée anversois, le Steen, semble gagner en popularité par rapport à celui de la gare centrale.

Les trois quarts des visiteurs pour une journée à Anvers sont Belges, "dont un nombre important de Wallons", souligne Koen Kennis. Quant aux touristes étrangers, la moitié d'entre eux proviennent des pays voisins, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne.

Un total de 28.000 passagers ont vogué jusqu'à Anvers via pas moins de cinq croisières maritimes et 187 croisières fluviales cette année. "Les croisières restent importantes pour la ville, mais restent également dans les limites", rassure l'échevin du Tourisme.

La maison Rubens reste le musée anversois le plus populaire. "Et cet automne, nous attendons également beaucoup de la réouverture du Musée de la mode et du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers", s'enthousiasme Koen Kennis.