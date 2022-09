Une voiture percute une remorque transportant des chevaux à Brecht: 7 blessés

L'accident s'est produit vers 18h45 dimanche sur l'Oostmallebaan à Brecht. Pour une raison inconnue, une voiture a percuté une remorque transportant deux chevaux. Cette dernière a glissé et a heurté un troisième véhicule, selon la police locale. Personne n'a été grièvement blessé mais 7 personnes ont été transportées à l'hôpital de Malle pour y être soignées. Les chevaux, eux, sont indemnes. Les dégâts matériels sont importants et la route a été fermée pendant plus d'une heure. Un expert s'est rendu sur les lieux pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.