Traite des êtres humains à Anvers: "Le retour au pays est une condamnation à mort", protestent les victimes

Selon les travailleurs bengalis et turcs, le retour dans leur pays d'origine est "une condamnation à mort". "Nous attendons depuis deux mois", déclare un Bengali qui a travaillé comme soudeur pour l'entreprise italienne Irem, qui employait des personnes sur un site de l'entreprise chimique Borealis dans le port d'Anvers. "Depuis deux mois, nous n'avons aucun revenu. Personne ne nous aide. Nous avons besoin d'une carte orange du gouvernement pour pouvoir mettre nos compétences au travail."

Selon l'avocat et professeur de droit du travail (UA) Jan Buelens, qui assiste un peu moins d'une centaine de victimes, les travailleurs sont à bout de souffle. "Cela ne peut pas durer un jour de plus", a déclaré M. Buelens. "Les Turcs sont toujours dans les appartements où Irem les a mis. Le gouvernement a longtemps tergiversé et c'est maintenant à lui de les sortir de cette situation misérable."

Selon M. Buelens, certains des collègues des travailleurs protestataires, dont l'histoire a été médiatisée, ont été aidés, contrairement au groupe actuel. Ce groupe doit également encore recevoir une partie de son salaire, dont les frais de location pourraient être déduits à l'avenir. "Deux mois après leur découverte, il n'y a toujours aucune aide pour 119 des 174 victimes. Seuls 55 d'entre eux ont déjà été aidés", précise M. Buelens.

Les travailleurs protestataires soulignent également les liens internationaux que les sous-traitants comme Irem entretiennent avec leur gouvernement local. "Revenir en arrière, c'est signer son propre arrêt de mort, craignent la plupart des travailleurs", dit M. Buelens.

Si le gouvernement ne présente pas les documents, d'autres actions sont à l'ordre du jour. "La solution est simple", dit l'avocat. "Si le gouvernement leur délivre un document de résidence, la carte dite orange à laquelle ces victimes ont droit et que les 55 autres ont reçue dans un mois, elles pourront chercher un nouveau logement et travailler."