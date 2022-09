Schepdaal a célébré son héros Remco Evenepoel comme il se doit

Remco Evenepoel est aujourd'hui un vainqueur de Grand Tour, 44 ans après Johan De Muynck. Dans son fief de Schepdaal, tous étaient réunis pour fêter leur héros. Près de 1 200 personnes, selon les organisateurs, étaient présentes devant De Rustberg, le café de Schepdaal, toutes vêtues de rouge, la couleur du maillot de leader de la Vuelta. Grande terrasse, château gonflable pour les plus jeunes, food truck, éclairs au chocolat avec un glaçage rouge et bières à foison, les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer ce jour si spécial pour toute une ville.

Forcément, la fierté s'est fait ressentir chez ses fans, les plus fervents comme les plus récents. Tout du long des plus de 3 heures qu'a duré la dernière étape entre Las Rozas et Madrid, petits et grands n'ont cessé d'applaudir et crier leur bonheur chaque fois que leur chouchou faisait une apparition à l'écran, au son des "Kom op Remco" hurlés çà et là. À mesure que l'étape, et donc cette magnifique Vuelta, se rapprochait de son heureux dénouement, les yeux se sont peu à peu tournés vers l'écran géant installé pour l'occasion.

Une ambiance des grands soirs

À 10 km de l'arrivée, l'ambiance bonne enfant et familiale est devenue celle des grands matchs, si bien qu'on aurait pu croire à une victoire en Coupe du Monde des Diables Rouges. Les sourires et les rires de l'après-midi ont laissé place aux embrassades et aux yeux embués. Oui, la ligne d'arrivée n'était pas encore franchie, mais l'émotion était déjà palpable. Tous attendaient, évidemment, l'arrivée et l'officialisation du titre de Remco Evenepoel.

Enfin, l'instant tant attendu, celui du bonheur ultime, arriva. Un cri général a retenti sur la place du café. Ça y est, Remco Evenepoel est un vainqueur de Grand Tour. La fête pouvait pleinement commencer. Ainsi, tous les fans ont enfin pu entonner en cœur le titre qui rythme chaque victoire, "We Are The Champions", ainsi qu'une reprise de "Freed from Desire" à la sauce Schepdaal, "Remco's on Fire".

Pour le club de supporters de Remco Evenepoel, cette victoire est une fierté sans commune mesure. "C'est très difficile à exprimer, mais c'est merveilleux", explique avec la gorge serrée Christian Mestag, photographe du fan-club. "Après avoir commencé le cyclisme très jeune, et après sa blessure, il part avec du retard. Mais il a la volonté et la condition". Mais, d'après lui, il est encore trop tôt pour envisager une victoire au Tour de France : "Peut-être il faudrait d'abord se concentrer sur le Giro, le Dauphiné ou le Tour de Suisse avant. Mais s'il y va, nous serons évidemment derrière lui". Si cette première grande victoire a ému aux larmes tous les supporters, ils n'oublient pas que ce n'est pas une fin en soi. Le plus beau est sûrement à venir pour Remco Evenepoel, et Schepdaal sera quoiqu'il arrive à fond derrière son champion.