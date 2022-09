Anvers prend de nouvelles mesures antipollution

La métropole a adapté les zones et les mesures dites "no regret" pour les eaux souterraines.

La Ville d’Anvers a adapté les zones et les mesures dites "no regret" pour les eaux souterraines après enquête et concertation avec l’Agence flamande Soin et Santé (AZG) et l’Agence publique des déchets de la région flamande (Ovam), a-t-elle fait savoir lundi.

Il est conseillé aux habitants des zones dites "no regret" de ne pas consommer les aliments de leur propre jardin ou de leurs propres animaux. Et ce, à la suite d’une enquête permettant de mieux comprendre la propagation des substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les sols et les eaux souterraines autour d’Anvers. La Ville a décidé lundi de redessiner les zones concernées et de revoir les mesures à prendre pour celles-ci.

Les zones "no regret" sont des zones où la vente de produits agricoles commerciaux sont restreintes à la suite de la pollution du voisinage de l'usine 3M à Zwijndrecht. "Les zones présentant de fortes concentrations en sulfonate de perfluorooctane (PFOS) dans la couche supérieure du sol ne se limitent pas à un périmètre restreint autour du site de la société 3M", déclare la Ville.

Mesures plus strictes en vue ?

Ces mesures "no regret" seront également étendues au district de Berendrecht-Zandvliet-Lillo où des concentrations élevées de PFAS ont été observées. La Ville envisage d’édicter des mesures plus strictes à certains endroits si cela s’avère nécessaire.

Les études montrent que la qualité des eaux souterraines dans presque toute la ville d’Anvers ne répond pas aux normes établies. Afin d’empêcher que les substances nocives pénètrent dans la chaîne alimentaire, plusieurs mesures ont été prises. (Belga)