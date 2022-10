Un grutier longuement interrogé après la puissante explosion de gaz ayant fait trois blessés à Ostende: "Cette situation est très difficile à gérer pour lui"

Ce jeudi, une puissante explosion de gaz est survenue vers 11h35 dans le centre-ville d'Ostende. Des flammes auraient jailli à plusieurs mètres de hauteur et deux fortes détonations auraient été entendues. Au total, une vingtaine de bâtiments ont été endommagés et trois personnes ont été grièvement blessées: un policier, un pompier et une femme qui travaillait dans l'immeuble. Des travaux étaient en cours sur le lieu du sinistre et une canalisation haute pression aurait été touchée. Peu avant l'explosion, une odeur de gaz avait été signalée. La sécurité et la stabilité des autres bâtiments ont été rapidement assurée, la plupart des habitations resteront inhabitables dans l'immédiat, en raison principalement de dégâts aux vitres.

©Photo News

Les habitants impactés par l'explosion ont pu allé récupérer leurs affaires personnelles. Les personnes qui n'ont pas trouvé refuge auprès de leurs proches ont passé la nuit dans un hôtel. Le parquet de Bruges a désigné un expert en incendie pour enquêter sur les circonstances précises de l'incident et la zone touchée a été surveillée toute la nuit par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion aurait été causée par l'intervention d'un grutier qui aurait touché la canalisation.

©Photo News

Peu de temps après l'incident, il a été emmené au poste de police afin d'être interrogé et a ensuite été relâché. “Il est fortement affecté par ce qu’il s’est déroulé aujourd’hui. Toutefois, lui et ses collègues suivaient toutes les procédures à la lettre. Le mystère reste donc entier quant à ce qui a pu mal se passer”, a déclaré son avocat à nos confrères du Laatste Nieuws. "C’est maintenant au tour des experts de faire toute la lumière sur cet accident. Mon client a 25 ans d’expérience derrière lui, cette situation est très difficile à gérer pour lui. Il se tient à disposition pour tout renseignement supplémentaire", a-t-il ajouté. À l'heure actuelle, le grutier n'a pas été inculpé.