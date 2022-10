En Flandre, les maisons de repos et de soins pourront recruter plus largement

Les maisons de repos et de soins du nord du pays vont pouvoir bénéficier de financements pour le recrutement de collaborateurs avec un parcours non médical, comme des philosophes, musicothérapeutes, diplômés en éducation physique, en théâtre et en danse ou encore du personnel logistique.