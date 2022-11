Huit enfants d'une crèche de Termonde (Flandre orientale) ont été hospitalisés jeudi en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone. La cause serait un brûleur défectueux.

Termonde: huit enfants hospitalisés après une intoxication au CO dans une crèche

L'accueillante a immédiatement réagi après avoir ressenti de légers symptômes: mal de tête, somnolence. Elle a immédiatement quitté les lieux, les enfants avec elle.

La police et les pompiers sont descendus sur place. L'accueillante et les enfants ont été emmenés à l'hôpital par mesure de sécurité.

Les pompiers ont détecté une forte quantité de CO dans le lieu d'accueil, probablement en raison d'un brûleur défectueux. Ce dernier a été désactivé et les lieux aérés. On ignore cependant quand les enfants pourront y retourner. Le lieu d'accueil restera fermé tant que la sécurité ne sera pas à nouveau garantie à 100%. Des solutions de rechange sont recherchées pour les enfants, ont indiqué les autorités communales.