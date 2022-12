Le conducteur qui a foncé dans le camion venait de fuir la police après avoir refusé de s’arrêter pour un contrôle.

L’accident a ensuite forcé le conducteur à poursuivre sa course à pied pour semer les policiers et sera interpellé plus tard. Au même moment, les 4 autres personnes également présentes dans la voiture ont tenté de prendre la fuite à leur tour. Exceptée la mère du conducteur, qui est restée dans les parages en attendant que les policiers prennent les quatre passagers en chasse. Celle-ci a donc attendu qu’ils s’éloignent pour aller récupérer son paquet de frites acheté plus tôt.

Elle a évidemment été arrêtée.