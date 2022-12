La police craint de nouvelles émeutes après Maroc-Espagne : "Nous n'hésiterons pas à intervenir si l'ordre public est compromis"

En effet, la communauté marocaine est appelée à descendre dans les rues et notamment, à “vider le Meir” à Anvers. C’est via Snapchat que l’appel a été lancé. Selon cet appel, les quartiers sur le Kiel, à Borgerhout et à Deurne devraient se rendre au Meir "pour tout vider". “Les flics veulent maltraiter notre espèce. C’est nous qui les maltraiterons le 6 décembre. (...) Si nous nous réunissons tous, les flics ne peuvent rien faire”, peut-on lire.

Comme le relayent nos confrères du Nieuwsblad, la police a déclaré qu’elle était prête à intervenir si l’ordre public était compromis. “Demain, le Maroc et l’Espagne disputeront les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Des messages qui incitent à la destruction circulent. Nous effectuerons demain une surveillance visible et invisible et n’hésiterons pas à intervenir si la sécurité publique compromise”, a écrit la police ce lundi sur Twitter.

Morgen spelen Marokko en Spanje de achtste finale voor de wereldbeker. In de marge ervan gaan berichten rond die aanzetten tot vernielingen. We houden morgen zichtbaar en niet zichtbaar toezicht en aarzelen niet om in te grijpen wanneer de openbare veiligheid in het gedrang komt. pic.twitter.com/xz34IMYDWr — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) December 5, 2022

Mais sur Facebook, il est aussi conseillé aux parents de garder leurs enfants à la maison. Des contre messages appellent à ne pas causer de troubles. "Les parents et les pères du quartier appellent activement les enfants à rester à la maison, nous ne faisons qu'encourager cela. Le fait qu'ils se rangent du côté de la police est un coup de pouce pour nous", a déclaré Wouter Bruyns, de la police d'Anvers à nos confrères de la VRT.

Du côté de Courtrai, la police se tient également sur ses gardes, informent nos confrères.

