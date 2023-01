Violences liées au milieu de la drogue à Anvers: un suspect arrêté pour l'attaque de la salle de sport de Jamal Ben Saddik

Entre-temps, le kick boxeur anversois n'a toujours pas pu ouvrir sa salle de boxe. Le bourgmestre Bart De Wever en a temporairement interdit l'ouverture, par crainte de perturbations de l'ordre public et pour la sécurité du quartier. Le bâtiment en lui-même a en effet déjà été visé par des feux d'artifice, et des maisons et commerces liés à la famille Ben Saddik ont également été attaquées ces derniers mois.

Ces attaques seraient liées à un règlement de comptes dans le milieu de la drogue.