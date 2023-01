Gros déploiement policier pour retrouver une jeune femme tombée à vélo dans la Senne

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, un couple a prévenu la police et les pompiers de Zemst, dans le Brabant flamand, après avoir vu une jeune femme tomber dans la Senne à vélo. Les secours se sont rapidement rendus sur place, en nombre, rapporte Het Laatste Nieuws. Mais malgré le fait qu’ils étaient équipés de drones, de capteurs de chaleur, d’un hélicoptère et d’un bateau sonar, ils n’ont pas retrouvé la victime. Les opérations de recherche ont été interrompues vers 4h du matin, avant de reprendre plus tard dans la matinée de dimanche, toujours sans succès jusqu’à maintenant. Le parquet est descendu sur les lieux.