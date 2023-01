Selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, Kris avait quitté le Moose Bar d’Anvers, où se tenait une réception pour la nouvelle année, en direction de Schoten à 4h15 dans la nuit de vendredi à samedi.

Il n'avait plus donné de signe de vie et son employeur s'était inquiété : "Notre collègue du Port d’Anvers-Bruges Kris Goossens n’est pas rentré hier soir. La police a pu retracer ses pas jusqu’à IKON Antwerp (anciennement Noxx), mais de là il n’y a aucune trace de Kris. Ils considèrent sa disparition comme inquiétante et sa famille est également très inquiète."

Onze Port of Antwerp-Bruges collega Kris Goossens kwam vannacht niet thuis 😟 Hij vertrok uit de Moose bar Antwerpen... Posted by Port of Antwerp-Bruges on Saturday, January 28, 2023

Le corps de Kris Goossens a été retrouvé ce dimanche lors de recherches dans le canal Albert à Anvers.