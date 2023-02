Un ado de 16 ans soupçonné de terrorisme interpellé à Louvain

”Nous avons été informés du fait que le jeune homme avait fomenté une attaque terroriste en ligne”, selon la porte-parole. “L’enquête est en cours et, compte tenu de l’âge du suspect, nous ne pouvons donner plus de détails sur ce dossier. Le juge ne l’a cependant pas placé en institution fermée pour le moment mais lui a imposé une série de conditions. Elles seront contrôlées par la police et les services sociaux.”

Selon les médias précités, il s’agirait d’un adolescent converti à l’islam. Des vidéos de l’État islamique (EI) auraient été trouvées sur son GSM, ainsi que des enregistrements sur lesquels il détruit des crucifix. Dans son message en ligne, le garçon aurait parlé de fabriquer une bombe avec du TATP, l’explosif utilisé, entre autres, dans les attaques terroristes de Paris et de Bruxelles en novembre 2015 et mars 2016.

Le jeune suspect a évoqué ses plans avec un camarade résidant à Zemst. Ce dernier a été interpellé samedi, confirme le parquet de Hal-Vilvorde. Une perquisition a été effectuée chez ce jeune homme, mais il a pu ressortir libre après audition, faute d’éléments l’incriminant, précise encore le parquet.