Gault & Millau décerne un label de qualité aux plateaux-repas d’un hôpital de Courtrai

En pratique, les assiettes chaudes servies à midi ont été analysées et évaluées systématiquement sur la base d’une douzaine de critères. Outre les aspects évidents tels que le goût, les arômes, la texture et la consistance des composants, l’équilibre et la cohérence des saveurs ont également été examinés, explique le communiqué de Gault & Millau. L’équipe d’inspecteurs du Gault & Millau a également étudié en détail d’autres critères tels que la température de service des repas, la fraîcheur et la saisonnalité des ingrédients utilisés, mais aussi la finition et la présentation ainsi que la conformité entre la description sur le menu et la réalité sur le plateau. L’offre et le service des repas à base de pain ont également été comparés. Ceux-ci sont servis au petit-déjeuner et au souper via un chariot-buffet.

Cette certification de qualité remise à l’AZ Groeninge est valable pour un an et sera soumise à des contrôles réguliers à l’avenir. Comme pour une table toquée…