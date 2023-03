Décès de Valentin Footman à Gand : aucun signe de violence constaté sur le corps du Wallon

Il n'y a aucun signe de l'intervention d'un tiers, mais des analyses toxicologiques sont toujours en cours, a précisé le parquet.

Un avis de recherche avait été publié lundi par la police fédérale afin de retrouver la trace du jeune homme, originaire d'Incourt. Celui-ci avait été aperçu pour la dernière fois vers 00h30 devant le Kompass Klub, où il avait été refoulé parce qu'il aurait été trop alcoolisé.

Lundi matin, des dizaines de policiers ont inspecté les berges des Nieuwe Dokken et un hélicoptère a survolé la zone où le jeune homme a disparu. Mardi, trois bateaux équipés de sonars et deux équipes de plongeurs ont également été déployés tandis que les alentours et l'intérieur de la discothèque ont été passés au peigne fin. Mercredi, les recherches se sont focalisées sur l'examen des images des caméras de vidéo-surveillance du quartier, sans résultat. Ce n'est finalement que jeudi que le corps du brabançon a été retrouvé par des plongeurs.