L'explosion a eu lieu vers 3h00 du matin dans le voisinage de la place Franklin Roosevelt. Une personne a été légèrement blessée, à cause d'éclats de verre.

Les dégâts concernent au moins quinze habitations dans quatre rues, mais il s'agit avant tout de débris de verre. La résidence qui est suspectée d'avoir été la cible de l'explosion est par contre plus largement endommagée. Cinq véhicules ont aussi été abîmés.

Les pompiers se sont rendus sur place et un large périmètre de sécurité a été érigé.

Plusieurs personnes du voisinage sont sorties de leurs maisons. Les résidents sont priés de rester à l'extérieur car les débris de verre sont conséquents.

Le laboratoire et le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) de l'armée sont sur place, et une enquête a été ouverte. La police suspecte que l'incident soit lié au milieu de la drogue, bien qu'aucune piste ne soit exclue, selon le porte-parole Wouter Bruyns.