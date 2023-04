Deux phoques relâchés en mer du Nord (PHOTOS)

Nala présentait des blessures par morsure, probablement infligées par le chien d'un promeneur sur la plage. L'animal pesait 14,8 kilos à l'époque, et s'est entre-temps remplumé pour atteindre 39 kilos. Le phénomène des morsures par des chiens laissés en liberté n'est pas neuf, et préoccupe l'équipe du Sea Life. Une campagne d'information a été mise sur pied, et le message semble être passé auprès des promeneurs.