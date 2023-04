Enfant battu à mort à Gand : le compagnon de la mère arrêté aux Pays-Bas

Les journaux flamands rapportaient vendredi un terrible drame, qui s’est déroulé à Gand. La police a découvert, dans un plan d’eau (le Houtdok), le corps d’un petit garçon de neuf ans, Raul, battu à mort. Selon les premières informations, son décès aurait eu lieu en janvier dernier, et la mère de l’enfant et son compagnon – qui maltraitaient le garçon depuis longtemps – auraient caché le corps de Raul dans un sac de sport lesté de pierres et l’auraient ensuite jeté à l’eau. C’est un oncle de la famille, alerté cette semaine par un sms étrange de la maman, qui a prévenu les autorités.