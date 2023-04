Les activistes de Greenpeace arrêtés lors d'une action à Zeebrugge sont toujours détenus

"Nous ne comprenons pas pourquoi nos activistes sont détenus depuis si longtemps. Ce sont les entreprises gazières comme Fluxys qui sont les criminels dans cette histoire", a réagi dimanche Valérie Del Re, directrice de Greenpeace Belgique. "Nos actions de désobéissance civile sont toujours non violentes et ne causent aucun dégât. Elles constituent un moyen légitime de s'opposer à des pratiques qui nous menacent toutes et tous", a-t-elle ajouté en saluant le "grand courage" des activistes de l'organisation.