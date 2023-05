Flandre : trois suspensions de reconnaissances de mosquées pour "ingérence étrangère"

Des infractions au décret flamand sur les reconnaissances de lieux de cultes locaux ont été constatées auprès des douze mosquées reconnues de la Diyanet, soit l’administration turque des affaires religieuses, ressort-il d’un contrôle mené par le service flamand d’information et de screening et présenté à huis clos au parlement flamand par ledit service, des représentants de l’OCAM et de la Sûreté de l’État.