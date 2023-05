Mystère en Flandre: deux personnes tirent sur un homme avant de l'embarquer et de prendre la fuite

Les faits se sont déroulés dans la Frans Thirrystraat.

Le parquet est descendu sur les lieux avec la police judiciaire fédéral de Hal-Vilvorde, et a demandé à ce que le laboratoire et un expert en armes se déplacent. Les experts ont découvert des douilles de différents calibres, et détecté au moins 8 impacts de balles sur les façades et véhicules garés des deux côtés de la rue.