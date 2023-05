La police intervient dans une école primaire en Flandre après une menace de fusillade

C'est dans l'école primaire de Sancta Maria in de August Van Landeghemstraat, à Willebroek que la police s'est rendue après avoir été informée d'une menace de fusillade rapporte HLN. "Il n’y a aucune raison de s’inquiéter... Nous avons effectivement reçu un avertissement de menace et nous nous sommes immédiatement rendus sur place pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. Tout va bien et tout le monde est en sécurité", ont expliqué les autorités locales auprès de nos confrères flamands.