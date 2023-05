La procession d’Hanswijk à Malines fête ses 750 ans

En 1272, une grande calamité (épidémie de peste) s'abattit sur la ville des Maneblussers. Le port de la statue de Marie de Hanswijk a alors, dit-on, apporté le salut à la Ville, qui était déjà un lieu de pèlerinage. En 1273, la promesse d'organiser chaque année une procession de prière en guise de remerciement a suivi. C'est ainsi qu'est née et s'est développée la procession de Hanswijk. Il n'y a pas eu de procession de Hanswijk lors des années de Covid 2020 et 2021, et tous les 25 ans, la procession est remplacée par une plus grande cavalcade. Lors de la dernière édition en 2013, le roi Philippe et la reine Mathilde sont descendus spécialement à Malines. La prochaine cavalcade est prévue pour 2038. Pour marquer le 750e anniversaire de la procession, la statue de Marie, qui est portée à travers la ville pendant la procession et que l'on peut voir dans la basilique de Hanswijk, a été dotée d'un nouveau manteau. La conception a été réalisée par les étudiants du département de la mode de l'Institut des Ursulines, tandis que l'élaboration a été effectuée par le CILAB, un laboratoire de Malines pour le traitement des textiles circulaires. La nouvelle cape se compose de tissu recyclé provenant de jeans invendus qui ont été coupés et retraités en morceaux de tissu utilisables pour la confection d'une cape. L'église O-L-V de Hanswijk a opté pour une innovation contemporaine avec le manteau en jean, afin d'impliquer les jeunes dans la procession. "Cela nous a également permis de répondre à des points de vue contemporains sur la gestion de nos ressources limitées", explique-t-on du côté de l'organisation.