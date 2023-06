Le bus circulait sur la N16 depuis Saint-Nicolas en direction de Willebroek. Pour une raison encore inconnue, un incendie s'est déclaré. "Le chauffeur a réussi à arrêter le bus immédiatement et tout le monde a pu descendre en toute sécurité", a déclaré la police locale de la zone Rivierenland. "Les 35 enfants et leurs accompagnateurs ont été examinés sur place. Plusieurs occupants étaient visiblement impressionnés et certains ont également respiré de la fumée". Personne n'a dû être transporté à l'hôpital dans l'immédiat.

L'incident perturbe fortement la circulation sur la N16 et ses environs. La route est fermée dans les deux sens. La municipalité de Bornem demande aux automobilistes d'éviter la N16 et ses environs.