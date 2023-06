Trois hommes volent des objets pour un total de 200 000 euros en perçant le mur d'un magasin d'antiquités en Flandre

Outre des antiquités, le magasin avait en stock un grand nombre de sacs à main de luxe, dont des Gucci, Prada, Dior et Louis Vuitton. Les malfaiteurs, qui agissaient probablement sur la base d'informations reçues, se sont emparés d'au moins 84 sacs à main d'une valeur de plus de 200 000 euros. Ils ont également dérobé 16 bracelets, plusieurs bagues en or et des montres de luxe. "La victime a appris qu'au moins certains des sacs à main volés étaient proposés à la vente sur plusieurs plateformes roumaines de vente en ligne", a déclaré le bureau du procureur.

Le travail de recherche effectué par la zone de police de Vlas a permis d'identifier trois suspects roumains. L'un d'entre eux a été arrêté aux Pays-Bas et est en détention provisoire dans une cellule belge depuis le 10 février. Deux autres ont été arrêtés en France et attendent d'être remis à la Belgique.